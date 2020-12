Segundo João de Brito, no projeto educativo ESTOJO os jovens são desafiados a construir um espetáculo a partir de quatro perguntas, uma forma não só de estimular a criação artística, como de levá-los a refletir sobre a atualidade.

Nesta primeira edição do projeto participam jovens dos 13 aos 18 anos de três grupos de teatro - Paná Paná, Teatro Improviso de Intervenção e Grupo de Leitores -, que vão poder criar os seus espetáculos de forma profissional, beneficiando de um orçamento para figurinos, adereços e cenografia.

“Nós já trabalhávamos na área do serviço educativo e pensámos em criar um projeto que envolvesse grupos de teatro de jovens em Faro, alguns ligados a escolas, mas entretanto já autónomos. Um deles, o Teatro Improviso de Intervenção, foi onde comecei”, contou.

Cada grupo é orientado por encenadores profissionais, com a consultoria artística de João de Brito, sempre com o foco em estimular a autonomia dos jovens e em que em estes se tornarão também os “líderes” dos seus grupos de teatro.

“Está a dar-me um certo gozo trabalhar com estas idades, porque há menos espetáculos para estas faixas etárias, que abordem temas fulcrais para a adolescência”, confessou, sublinhando que o objetivo é dar continuidade ao projeto.

Em março do próximo ano, vários espaços da cidade de Faro vão receber espetáculos e formações no âmbito do primeiro Festival Internacional de Teatro para a Juventude - MOCHILA, que vai integrar o projeto educativo ESTOJO.

“O festival vai ter programação cultural de companhias profissionais e os adolescentes também vão criar os seus próprios espetáculos”, adiantou João de Brito.

As apresentações ao público do projeto ESTOJO acontecem hoje no espaço LAMA “Black Box”, no centro de Faro, às 20h30 e no sábado e domingo em duas sessões, às 10h30 e às 16h00, tendo uma duração aproximada de duas horas.

O LAMA Teatro é uma estrutura financiada pela Direção-Geral das Artes.