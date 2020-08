O Salão Brazil vai regressar aos concertos após a habitual paragem no mês de agosto, fazendo-o "de maneira pouco habitual, saindo fora de portas para aproveitar os últimos dias de Verão num dos locais mais extraordinários da cidade de Coimbra: o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha", anunciou hoje o Jazz ao Centro Clube (JACC), entidade que gere aquela sala de concertos.

No Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, vão atuar Marcelo dos Reis & Miguel Falcão, Luís Severo, The Twist Connection e Ricardo Toscano & Gabriel Ferrandini, informou o JACC, salientando que a programação é marcada por "alguns dos mais relevantes atores da música feita no país".

O ciclo arranca em 12 de setembro com Marcelo dos Reis & Miguel Falcão, de Coimbra, artistas que trabalham em torno da música improvisada e que se estrearam em duo em fevereiro.

Segue-se no dia 13 de setembro um concerto de Luís Severo, que vai apresentar o seu terceiro e último álbum "O Sol Voltou", desta feita em formato banda, acompanhado por Diogo Rodrigues, Bernardo Álvares e Catarina Branco, referiu.

Em 19 de setembro, atua no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha o grupo de rock de Coimbra The Twist Connection, que apresenta o seu mais recente álbum "Is that real?".

O ciclo termina em 20 de setembro, com Ricardo Toscano & Gabriel Ferrandini, "duas figuras cimeiras do jazz e da música improvisada feita em Portugal", sendo o encontro entre os dois músicos o "símbolo mais visível de uma realidade emergente", salientou o JACC.

Os concertos decorrem sempre às 18:30.

O preço dos bilhetes varia entre os cinco e os 12 euros.