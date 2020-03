O tema de avanço do álbum, “Whatever Blues”, que conta com a colaboração do saxofonista dos Xutos & Pontapés, Gui, é divulgado hoje, o mesmo dia em que João Cabrita atua a solo no festival Clap Your Hands Say F3st!, em Leiria.

De acordo com o saxofonista, em declarações à Lusa, o álbum, com selo da Omnichord Records e edição prevista para setembro, “gira à volta do saxofone e das colaborações todas” que João Cabrita tem tido ao longo de 30 anos de carreira.

O álbum conta com convidados como Ivo Costa, um baterista “incrível” que João Cabrita admira “há muitos anos”, Sérgio Nascimento, “outro”, Rui Alves, que integra os Cais Sodré Funk Connection, Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), Tó Trips, dos Dead Combo, o ‘rapper’ Sam The Kid e as cantoras Selma Uamusse e Susana Félix.