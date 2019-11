A nova peça, um monólogo que junta a mitologia grega aos absurdos do quotidiano, do mundo interligado e do Brasil, estreia-se em Lisboa no dia 28 de novembro no Tivoli e passa depois por Braga (30 de novembro no Espaço Vita), Caldas da Rainha (1 de dezembro, no Centro Cultural e de Congressos), no Porto (2 de dezembro, no Teatro Sá da Bandeira), e Estarreja (3 de dezembro, no Cineteatro de Estarreja), regressando novamente a Lisboa, no dia 4 de dezembro.

O humorista brasileiro - crítico do governo do Brasil e de Jair Bolsonaro - irá apresentar um novo monólogo trágico-cómico, escrito pelo próprio com Vinícius Calderoni, já estreado no Brasil.

Com direção de Vinícius Calderoni, o espetáculo é inspirado em Sísifo, personagem da mitologia grega que é condenado pelos deuses a carregar diariamente a sua enorme pedra às costas montanha acima apenas para vê-la rolar para baixo, e começar tudo de novo.

Segundo a produção, o texto, para maiores de 12 anos, "relaciona a mitologia grega ao caótico mundo globalizado e interligado, sem esquecer o Brasil dos memes".

"Há uma célebre frase de Marx que diz que a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa. Ao dissecar o Brasil contemporâneo, os autores pretendem acrescentar como hipótese um terceiro desdobramento: a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa e por fim, como um meme?", segundo o texto divulgado.