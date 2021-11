“Apneias emocionais” é o título do novo livro de poesia de Timothy Hagelstein a lançar hoje, às 18:30, na livraria Bertrand, no Chiado, em Lisboa, com a presença do autor.

A obra é o terceiro livro de poesia do autor que, como cantor, era conhecido como Timothy, e sucede a “Águas silenciosas”, editado em 2019, e “Linguagens impossíveis”, publicado em 2020 em França e em Portugal em versão bilingue.

"Em 'Apneias Emocionais', o leitor é convidado a desfrutar do universo poético de Timothy Hagelstein. Ao natural e sem armadura, o poeta e músico apresenta-se, uma vez mais, no palco dos sentidos, através de poemas, textos em prosa e notas biográficas, sem artifícios, sem adornos. Em busca da beleza e da melancolia, da raiva e do amor, Timothy oferece-nos os seus pensamentos, sejam eles luminosos ou torturados, e homenageia, numa selecção de poemas, Portugal e a relação com os portugueses, que vivem apaixonados, desde as décadas de 1970 e 1980, com as suas belas canções", resume a Guerra e Paz.

Timothy Hagelstein nasceu na Bélgica em 1951 e tornou-se conhecido em Portugal enquanto cantor nos anos 1970 e 1980, como Timothy. "Depois, na Bélgica, dedicou-se à produção e direcção artística e foi vice- presidente da SABAM (Sociedade de Autores Belga). Actualmente, consagra-se à pintura, à composição musical e à escrita, no Sul de França, onde reside, mantendo uma forte ligação a Portugal. Águas Silenciosas é o seu primeiro livro de poesia, aqui publicado em versão bilingue", acrescenta a editora.