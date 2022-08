João Pedro Brandão com Ricardo Moreira, ao piano, Hugo Carvalhais, no contrabaixo, e Marcos Cavaleiro, na bateria, atuam no dia 3 de agosto em Vilnius, no dia seguinte no Kühlspot Social Club, em Berlim, no dia 5, no Opus JazzcLUbe em Budaperste, encerrando a digressão no dia 7, no Festival Bezau Beatz, no Früchoppen Remise, em Sankt Florian, na Áustria, divulgou a Direção-geral das Artes.

“’Trama no Navio’” nasce de um convite da Orquestra Jazz Matosinhos (OJM) para musicar a segunda parte do filme 'Couraçado de Potemkin', ‘Drama no Navio’. Após a execução pela OJM, o músico portuense João Pedro Brandão reformatou e concentrou a obra, chamou os músicos Ricardo Moreira, Hugo Carvalhais e Marcos Cavaleiro, e gravou em formato quarteto este ‘Trama no Navio’”, afirma a DGArtes.

João Pedro Brandão é saxofonista e compositor, participa em diversos projetos nacionais e internacionais na área do jazz, e é um dos fundadores da Associação Porta-Jazz do Porto, organização que lidera desde a sua fundação.