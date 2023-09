Ashton Kutcher e Mila Kunis pediram desculpa por terem escrito cartas de apoio ao ator Danny Masterson antes de ele ser condenado a 30 anos de prisão pela violação de duas mulheres, descrevendo o antigo colega como "um modelo a seguir".

"Estamos cientes da dor causada pelas cartas de caráter que escrevemos em benefício do Danny Masterson”, disse Ashton Kutcher num vídeo partilhado no seu seu Instagram no sábado.

Ao seu lado, Mila Kunis acrescentou: “Apoiamos as vítimas. Historicamente fizemos isso através do nosso trabalho e continuaremos a fazê-lo no futuro”.

O casal, que conheceu Masterson quando protagonizaram a série "That '70s Show" ["Que Loucura de Família" em Portugal], enviou as cartas à juíza Charlaine Olmedo, para pedir uma pena menor, apesar de conhecer a gravidade das acusações.

Kutcher esclareceu que foram contactados pela família Masterson para escrever cartas a atestar o carácter para “representar a pessoa que conhecíamos há 25 anos”.

"A intenção era serem lidos à juíza e não para minar o testemunho das vítimas ou traumatizá-las de forma alguma. Nunca quereríamos fazer isso e lamentamos se isso aconteceu", acrescentou.

Mila Kunis termina o vídeo a dizer que o "nosso coração está com cada pessoa que já foi vítima de agressão sexual, abuso sexual ou violação".

Uma das mulheres que Danny Masterson foi condenado por violar arrasou o pedido de desculpas, com o jornalista Yashar Ali a partilhar a reação na rede social X (antigo Twitter): "Este vídeo foi incrivelmente insultuoso e ofensivo. A minha esperança é que aprendam de forma radical o que é responsabilidade e importância da autoeducação para aprender quando devem manter os seus privilégios sob controlo – principalmente o Ashton, que afirma trabalhar com vítimas de crimes sexuais. E quanto à Mila, só consigo pensar em ‘Times Up’ [uma referência ao movimento de apoio às vítimas de abusos formado após a denúncia dos abusos contra o antigo produtor Harvey Weistein”.

Na sua carta, Kutcher escreveu que o "Danny não foi nada além de uma influência positiva" e um "modelo a seguir".

"Não acredito que ele seja um perigo iminente para a sociedade e a sua filha ser criada sem um pai presente seria, por si só, uma injustiça", acrescentava.

"Ele é um ser humano extraordinariamente honesto. Ao longo de um relacionamento de 25 anos, não me lembro sequer de me ter mentido. Ele ensinou-me a ser direto e a enfrentar os problemas da vida e dos relacionamentos de cabeça erguida e seguindo em frente", escreveu.

"Atesto de todo o coração o caráter excecional de Danny Masterson e a tremenda influência positiva que ele teve sobre mim e as pessoas que o rodeiam", destacava Mila Kunis noutra carta.

Ambos os atores insistiram que Masterson, acusado de drogar as suas vítimas antes de violá-las, caracterizou-se por levar uma vida livre de drogas.

Segundo a imprensa americana, mais de 50 pessoas enviaram cartas a apoiar Masterson à juíza, entre elas os atores Giovanni Ribisi e William Baldwin.

Esse foi o segundo julgamento por violação que o ator enfrentou, após o processo anterior ser anulado em novembro devido a outro júri não ter conseguido chegar a uma decisão unânime.