“The Bastard Sons, liderados pelo carismático Phil Campbell, estreiam-se ao vivo em Portugal sob a designação Phil Campbell and the Bastard Sons plays Motörhead, no segundo dia do festival, 01 de julho. Por seu lado, o grupo comandado por Simone Simons, Epica, regressa aos palcos nacionais para apresentar o mais recente álbum, ‘Omega’, de 2021, reforçando o ‘line-up’ do dia 02 de julho”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

A 11.ª edição do VOA decorre nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho no Estádio Nacional, em Oeiras.

O cartaz inclui, entre outros, Bring Me the Horizon, Sabaton, Rise Against, Crossfaith, Sylosis, Kreator, Megadeth e Bizarra Locomotiva.