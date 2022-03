Volodymyr Zelensky falou com os atores Mila Kunis e Ashton Kutcher para agradecer a angariação de fundos para o apoio humanitário à Ucrânia.

"Ashton Kutcher e Mila Kunis estão entre os primeiros a responder à nossa dor. Eles já arrecadaram 35 milhões de dólares e estão a enviá-los à Flexport.org e à Airbnb.org para ajudar os refugiados da Ucrânia. Grato pelo seu apoio. Impressionado com a sua determinação. Eles inspiram o mundo", escreveu o presidente da Ucrânia a acompanhar com uma imagem do encontro.

De origem judaica, Mila Kunis nasceu em Tchernivtsi, no Sudoeste da Ucrânia, antes de se mudar aos sete anos com os pais e o irmão para os EUA, em 1991, o ano da dissolução da União Soviética.

O casal de atores tinha lançado a 3 de março uma iniciativa para angariar 30 milhões de dólares, contribuindo com três milhões: em pouco mais de 48 horas, metade do objetivo tinha sido alcançado e em 15 dias foi superado, com a angariação de cerca de 35 milhões de dólares (mais de 31 milhões de euros).

Na sua mensagem a dar conta dos resultados das mais de 65 mil doações, o casal "a transbordar de gratidão" destacou que, embora as doações não resolvam a crise, "o nosso esforço coletivo proporcionará uma aterragem um pouco mais suave para tantas pessoas à medida que avançam no seu futuro de incerteza".

"Faremos tudo o que pudermos para garantir que a demonstração de amor que veio de todos vocês como parte desta campanha encontre o máximo impacto com os necessitados. Conforme continua a chegar o financiamento, vamos tratar cada dólar como se estivesse a ser doado do nosso bolso", acrescentaram os atores.

O dinheiro já começou a ser distribuído por duas organizações que estão a apoiar no terreno os mais de 3,2 milhões de refugiados da Ucrânia que estão em vários países europeus.