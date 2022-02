Nuno Santos apresentou hoje ao Conselho de Redação os nomes que o vão acompanhar na equipa diretiva, sendo que a estrutura foi "aprovada por unanimidade pelo referido órgão", lê-se no comunicado.

A equipa é composta por Frederico Roque de Pinho, diretor executivo de televisão, Pedro Santos Guerreiro, diretor executivo digital e estratégia e Raquel Matos Cruz, subdiretora de conteúdos e planeamento.

Inclui ainda Paula Oliveira como subdiretora operacional e de convergência e Joaquim Sousa Martins como subdiretor de eventos especiais, meios e comunicação interna.

"A escolha foi feita em articulação com o novo diretor-geral da TVI [José Eduardo Moniz] e a equipa está já em funções", refere o comunicado.

Nuno Santos, que acumula a direção de informação da TVI e da CNN Portugal, "reforça que as duas marcas são muito poderosas" e sublinha "que é necessário, por um lado, projetar a matriz do jornalismo da TVI, sempre inquieto e jamais acomodado, e, por outro, afirmar a CNN Portugal como plataforma de referência, em televisão e no digital, com audiência cada vez mais relevante e qualificada", de acordo com o comunicado.

Na quinta-feira, a TVI anunciou a nomeação de José Eduardo Moniz como diretor-geral da estação.

No início do mês, mais concretamente a 2 de fevereiro, foi anunciado que o jornalista Nuno Santos ia assumir a direção de informação da TVI, substituindo Anselmo Crespo no cargo.