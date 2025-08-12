Os BaianaSystem atuam em 12 de setembro no Porto, no Hard Club, em 13 de setembro em Almancil, no concelho de Loulé, no festival Pé na Terra, e em 14 de setembro em Lisboa, no Monsantos Open Air, de acordo com a agência de música e comunicação Arruada, num comunicado hoje divulgado.
Formado em 2009 em Salvador da Bahia, o grupo só editaria em 2019 o álbum de estreia, “O futuro não demora”, vencedor de um Grammy Latino.
Na música do grupo, “a mistura sonora da guitarra baiana com as influências jamaicanas do sound system, samba-reggae, afoxé, afro-rock e outros géneros locais juntam-se a mensagens humanistas, sociais e políticas muito fortes e concretas”.
O quinto e mais recente álbum dos BaianaSystem, “O mundo dá voltas”, editado este ano, conta com a participação de artistas como Gilberto Gil, Anitta, Seu Jorge, Emicida e Dino D’Santiago.
Os bilhetes para os concertos dos BaianaSystem em setembro em Portugal já estão à venda. Para o espetáculo no Porto custam 25 euros e para o de Lisboa entre os 25 e os 30 euros.
O Festival Pé na Terra acontece nos dias 12, 13 e 14 de setembro. Os BaianaSystem atuam no segundo dia. Os bilhetes para esse dia custam 35 euros.
