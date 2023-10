No dia 10 de novembro Cuca Roseta sobe ao palco do Teatro de la Ciudad Esperanza Íris, acompanhada pelos músicos Sandro Costa, à guitarra portuguesa, Francisco Sales, à viola, e José Marino Freitas, na viola baixo.

O festival abre no dia 9, pelas 12h00, com uma palestra sobre a guitarra portuguesa pelo músico Bernardo Couto, no Auditório Miguel de la Torre Carbó, na Faculdade de Estudos Superiores Acartlán, seguindo-se a exibição, às 13h00, do documentário "Guitarras à Portuguesa", de Ivan Dias, e uma conferência por Sandro Costa, sob o tema "A Guitarra Portuguesa”, no mesmo auditório.