Os Rolling Stones lançaram o single "Angry" esta quarta-feira, dia 6 de setembro. O tema é o primeiro avanço do novo álbum, “Hackney Diamonds”, o primeiro desde “A Bigger Bang”, de 2005. O disco é editado a 20 de outubro.

"A emocionante notícia foi partilhada por Mick, Keith e Ronnie num evento especial no histórico Hackney Empire, epicentro da arte pioneira no leste de Londres durante quase 125 anos. O lançamento foi apresentado pelo apresentador norte-americano Jimmy Fallon e transmitido mundialmente via YouTube", explica a Universal Music em comunicado.

Veja aqui o videoclipe.

O álbum de 12 canções, cujo alinhamento completo será revelado em breve, foi gravado em vários locais em todo o mundo, incluindo os Henson Recording Studios, em Los Angeles; os Metropolis Studios, Londres; os Sanctuary Studios, Nassau, Bahamas; os Electric Lady Studios, Nova Iorque; e os The Hit Factory/Germano Studios, também em Nova Iorque.

Os Rolling Stones formaram-se em 1962, em Londres, mantendo atividade contínua – e popularidade – desde então.

Depois de “A Bigger Bang”, de 2005, o grupo lançou um disco de versões de blues, “Blue & Lonesome”, que conquistou um Grammy para melhor álbum daquele género, o segundo recebido pela banda de “Sympathy for the Devil”, depois de “Voodoo Lounge” ter ganhado o prémio de melhor disco de rock.