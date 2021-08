O Festival Lisboa Connection Fest realiza-se no dia 2 de outubro, no Palácio Baldaya, na freguesia lisboeta de Benfica, anunciou hoje a organização.

O festival esteve previsto para o passado mês de julho, mas devido à situação pandémica foi adiado para outubro com o cartaz já anunciado: Romeu Barios, Kiko & The Blues Refugees e Frankie Chavez.

“Os bilhetes adquiridos para julho continuam válidos para esta nova data”, referiu a organização, que se regozija pelo regresso do festival, depois do cancelamento no ano passado, devido à pandemia de COVID-19.