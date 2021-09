“Jump Around!, o maior evento da cultura do hip-hop português, conta agora com nova data para a sua realização, passando a ter lugar dia 26 de novembro”, refere a organização da iniciativa, num comunicado hoje divulgado.

O cartaz inclui os rappers Mundo Segundo & Sam The Kid, Kappa Jotta, Eva Rap Diva e Phoenix RDC com DJ Ride, ‘writers’ como Mr. Dheo, e ‘bboys’ (dançarinos de break dance).

As obras produzidas por Mr.Dheo ao longo do Jump Around! “serão posteriormente leiloadas e os fundos irão reverter a favor revertem a favor de instituições de jovens em risco.

Os bilhetes adquiridos para 8 de outubro “são válidos para a nova data”. A organização recorda que, “caso seja pretendido, pode solicitar-se o reembolso no local de compra, nos 14 dias úteis pós a data prevista para a realização do evento, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra”.

Jump Around! conta com o apoio do programa Garantir Cultura, destinado a apoiar a criação e a programação artísticas, em todo o país, com o objetivo de, segundo o Governo, contribuir “para a recuperação do setor”, na sequência das medidas restritivas das atividades.