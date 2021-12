A segunda edição do festival de músicas do mundo Maré regressa nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, ao Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim.

"As expectativas da programação do Maré são a solidificação da criação de uma oferta diversificada em formato festival, das mais vastas raízes tradicionais até à exploração e recriação dessas mesmas fontes", explica O promotor José Costa.

O pontapé de arranque é no dia 9 de dezembro com a atuação de Maria Monda, trio formado por Sofia Adriana Portugal, Susana Quaresma e Tânia Cardoso. Aníbal Zola, cantautor e contrabaixista do Porto, e o trio The Sey Sisters também vão subir a palco.

No dia 10 de Dezembro, os Ayom, banda multicultural, RAIA, Selma Uamusse e Os Camelos são os cabeças de cartaz do festival.

Já o dia 11 começa com Zeca Medeiros, músico, compositor, ator e realizador. Caravela, banda liderada pelos portugueses Telmo Sousa e Inês Loube, Mart’Nália e os Fanfara Station fecham a segunda edição do Maré.

Os bilhetes para o festival já estão à venda online.