Trata-se de um projeto da associação MiratecArts, em parceria com o município das Lajes, e cuja quarta edição abre com o novo filme de Cláudio Jordão, "Vasco da Gama - O Mar Infinito", segundo nota de imprensa, divulgada pela organização.

"O festival tem a temática da água, os mares e os oceanos que nos rodeiam," adiantou o diretor artístico da MiratecArts e fundador do LAVADIAS, Terry Costa, citado na mesma nota.

A quarta edição abre com o novo filme de Cláudio Jordão, "Vasco da Gama - O Mar Infinito", que depois da estreia no festival AVANCA, na semana passada, chega agora à ilha do Pico.

Segundo a MiratecArts, o filme revisita a viagem marítima de Vasco da Gama até à Índia, atravessando os oceanos Atlântico e Índico, "enfrentando tormentas dos mares, numa das viagens mais famosas da história".A primeira noite do festival é ainda dedicada a curtas-metragens, com obras de Fu Le, Joana Saraiva Marques e Salvador Lobo Xavier, entre outros.

"Terror nas Profundezas", do australiano Matthew Holmes, preenche a noite de ação, enquanto na noite dedicada à família haverá a oportunidade de visionar o filme de Gints Zilbalodis, vencedor do Óscar de animação, "Flow - Á Deriva".

Todas as sessões têm entrada livre e iniciam-se às 21:30 locais (22:30 em Lisboa) e o público é convidado a trazer mantas, colchas ou almofadas para desfrutar do cinema ao ar livre com maior conforto, adiantou ainda a organização.