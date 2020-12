"Parasitas", o vencedor dos Óscares, foi eleito o melhor filme de 2020 pelo jornal britânico The Independent, que colocou em oitavo lugar o português "Vitalina Varela".

O trabalho de Pedro Costa conta a história de uma mulher que viveu grande parte da vida à espera de ir ter com o marido, Joaquim, emigrado em Portugal. Sabendo que ele morreu, Vitalina Varela chegou ao país três dias depois do funeral.

"Ela é deixada à deriva por Lisboa, o seu novo purgatório, confrontada com uma sensação final e consumidora de isolamento. O seu marido foi-se, deixando apenas alguns vestígios da sua existência. E a escuridão nunca cede. As casas ao redor dela retorcem-se como ossos irregulares, parecendo tão rígidas e artificiais quanto cenários de teatro. Os quadros de Costa são tão potentes, tão emocionalmente perturbadores, que é quase impossível sacudi-los mesmo depois do filme terminar e a luz finalmente regressar ao mundo", elogia o The Independent.

"Vitalina Varela" estreou-se em 2019, no Festival de Locarno, na Suíça, onde recebeu o prémio máximo, o Leopardo de Ouro, assim como a protagonista, Vitalina Varela, que foi duplamente premiada como melhor atriz.

Desde então o filme já foi exibido em mais de 50 festivais de cinema, cinematecas e ciclos dedicados a Pedro Costa, tendo sido premiado na maioria dos certames, como o Festival de Cinema de São Francisco, nos Estados Unidos, em abril, que deu ao realizador o prémio “Persistence of Vision”.

Num ano marcado pelas circunstâncias complicadas da pandemia, as escolhas do The Independent respeitam as datas de estreia dos filmes na Grã-Bretanha e para aumentar a variedade de realizadores, optou-se por excluir a versão filmada do musical da Broadway "Hamilton" para o Disney+ pois o impacto cultural já é bastante conhecido e apenas incluir um dos filmes da antologia "Samll Axe" de Steve McQeen.

A LISTA COMPLETA.

1. Parasitas (ler crítica)

2. Jojo Rabbit (ler crítica)

3. Shirley (filme de Josephine Decker com Elisabeth Moss, Odessa Young, Michael Stuhlbarg e Logan Lerman)

4. Retrato da Rapariga em Chamas (ler crítica)

5. Small Axe - Lovers Rock (ler crítica)

6. Tudo Acaba Agora (filme Netflix de Charlie Kaufman com Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette e David Thewlis)

7. Diamante Bruto (ler crítica)

8. VITALINA VARELA

9. The Assistant (filme de Kitty Green com Julia Garner e Matthew Macfadyen)

10. And Then We Danced